В Новосибирской области задержан юноша из Ставрополья за поджог вагона поезда

В Новосибирской области задержали юношу из Ставрополья, который поджег вагон по указаниям мошенников. Фото: скриншот из видео Управления на транспорте МВД России по СФО

Подросток из Ставропольского края задержан в Новосибирской области за поджог вагона поезда. Молодой человек оказался жертвой мошенников и следовал их указаниям. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Со станции Инская поступило сообщение о поджоге грузового вагона поезда. Транспортная полиция задержала 17-летнего подозреваемого на месте. Выяснилось, что мошенники связались с юношей через мессенджер, прислали вредоносные ссылки и взломали его аккаунт на «Госуслугах».

Притворяясь сотрудниками спецслужб, они дали подростку ряд заданий, в том числе приехать в Новосибирск и поджечь вагон. Осознав свои действия, молодой человек самостоятельно обратился в полицию.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Действия квалифицированы как покушение на преступление и диверсия, за что грозит серьезное наказание – до 20 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX