Новосибирец получил условный срок за взлом системы мобильного оператора

Суд конфисковал у мужчины технику и более миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 40-летнему местному жителю по делу о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил суд, с сентября по октябрь 2023 года подсудимый с помощью персонального компьютера обнаружил уязвимость в сервисе информационной системы одного из мобильных операторов. Получив незаконный доступ, он собрал сведения о телефонных соединениях, местонахождении абонентов, персональные данные и информацию для авторизации в аккаунтах одного из мессенджеров.

Полученные данные мужчина копировал и продавал третьим лицам за денежное вознаграждение. По данным суда, его действия нанесли ущерб деловой репутации компании сотовой связи и затронули интересы 33 граждан.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев.

Кроме того, в доход государства конфискованы персональный компьютер осужденного, пять мобильных телефонов и один миллион рублей.

