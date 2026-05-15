Абитуриентов предупредили о сложностях из-за «дня тишины» при поступлении

Новые правила приемной кампании начнут действовать летом 2026 года

В 2026 году в российских вузах впервые введут так называемый «день тишины» во время приемной кампании. Нововведение должно сделать процесс зачисления более предсказуемым, однако часть абитуриентов столкнется с дополнительными сложностями при подаче документов. Об этом пишет Абзац.

Как сообщается, в дни публикации приказов о зачислении поступающие не смогут отзывать или менять согласие на поступление, а также подавать документы в другой вуз. Предположительно, ограничения будут действовать 3 августа — в день приоритетного зачисления, и 7 августа — во время основного этапа.

Изменения связаны с обновлением системы приема документов. Теперь большинство заявлений будет проходить через единую платформу на базе портала «Госуслуги». Ранее абитуриенты могли оперативно переносить согласия между вузами, ориентируясь на конкурсные списки, которые обновлялись каждые несколько часов. Это создавало нагрузку на приемные комиссии и путаницу в итоговых списках.

Профессор и автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый отметил, что вузы выиграют от нововведения, поскольку им станет проще формировать приказы о зачислении. При этом абитуриентам придется заранее принимать окончательные решения и внимательнее следить за сроками подачи документов.

Эксперт по образованию Анна Чигарина считает, что новые правила помогут дисциплинировать поступающих. По ее словам, абитуриенты сохранят возможность менять выбранный вуз, однако времени на маневры станет меньше.

При этом специалисты подчеркивают, что поле для выбора у будущих студентов остается. Главное — заранее оценивать конкурсную ситуацию и не откладывать принятие решения на последние часы приемной кампании.

