Число пострадавших в столкновении поезда и самосвала в Кузбассе выросло

ДТП в Кузбассе произошло, когда грузовик проезжал ж/д пути на красный сигнал светофора. Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

В Кузбассе увеличилось количество пострадавших после столкновения электропоезда и самосвала. Инцидент произошел вчера, 14 мая, близ поселка Старобачатах Кемеровской области, когда грузовик проезжал ж/д пути на красный сигнал светофора. Подробности жуткого ДТП сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф.

При наезде поезда на грузовик травмы получили водитель самосвала и члены поездной бригады. В результате происшествия пострадали три человека: 28-летняя машинист локомотива, 26-летний проводник поезда и 60-летний водитель самосвала «Тонар». Все трое получили травмы легкой степени.

Кроме того, пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте сообщила о начале доследственной проверки обстоятельств столкновения.

