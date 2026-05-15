На ОбьГЭСе открыли новый футбольный стадион

На стадионе есть трибуна на 149 мест, четыре мачты освещения и современная дренажная система. Фото: мэрия Новосибирска.

В Советском районе Новосибирска на улице Часовой открыли новый футбольный стадион. Он стал частью спортивного комплекса «Энергия». Строительство обошлось почти в 135 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Сегодня радостное событие – мы открываем долгожданный футбольный стадион, где будут заниматься спортом молодые ребята и взрослые. Хочу сказать огромное спасибо проектировщикам, строителям, профильному департаменту мэрии за хорошо проделанную работу, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Стадион включает поле размером 90 на 54 метра с травяным покрытием, четыре легкоатлетические беговые дорожки, два модульных здания с раздевалками и туалетами, четыре мачты освещения для тренировок в любое время суток, трибуну на 149 мест, в том числе для маломобильных граждан.

Чтобы поле не подтапливало, сделали современную дренажную систему и подпорные стены.

Мэр Максим Кудрявцев поздравил жителей и вручил сертификат на покупку спецтехники для содержания стадиона. Затем он сделал первый символический удар по мячу.

После церемонии стартовал товарищеский матч между командами «Энергия» и «Сибиряк».

