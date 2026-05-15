В Новосибирской области воссоздадут модель печатного станка времен Ивана Грозного

В семинарии хранится книга первопечатника Ивана Федорова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области планируют воссоздать действующую модель печатного станка эпохи Ивана Грозного. Проект презентовали в Новосибирской православной духовной семинарии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Инициативу поддержал зампредседателя правительства области — министр региональной политики Роман Бурдин. Он посетил семинарию и обсудил проект с ректором протоиереем Павлом Кизюном.

В архиве семинарии хранится книга первопечатника Ивана Федорова. Это редкое для Сибири издание. Как оно попало в фонды — неизвестно.

Восстановленный станок позволит наглядно демонстрировать технологию книгопечатания.

