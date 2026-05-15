Губернатор Травников представил правительству России программу «Технопрома-2026»

Форум пройдет в Новосибирске 26-28 августа. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил в Москве программу XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026». Мероприятие пройдет в Новосибирске с 26 по 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Заседание оргкомитета прошло под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Утвердили тему форума: «Российская наука — основа технологического лидерства». Главное пленарное заседание назвали «Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства».

Программа форума включает восемь треков. Главный из них — «От синхротрона до предприятия: установки класса мега-сайенс». На нем покажут, как установки мирового уровня становятся рабочим инструментом для промышленности. Например, появятся новые материалы, лекарства и технологические решения.

Энергетический трек посвятят возобновляемым источникам, новым накопителям энергии и интеллектуальным сетям. Трек «Химия, создающая будущее» — новым веществам с заданными свойствами.

