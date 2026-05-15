Хоккейный турнир «Кубок Будущего» вновь встречает молодежь на льду Новосибирска

В Новосибирске международный хоккейный турнир смогут посетить дети, оставшиеся в трудной жизненной ситуации. Фото: канал в МАКС главы Новосибирска Максима Кудрявцева

Международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего» в третий раз принимает на своем льду новосибирская «Сибирь-Арена». В соревновании участвуют сборные России и Беларуси, а также команды Студенческой хоккейной лиги. Подробностями спортивного события поделился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Сегодня, 15 мая, зрители увидят матчи в динамичном формате 3×3 – начало в 18:30. В выходные дни игры стартуют в 13:30 и 17:30. Первые матчи можно посетить бесплатно.

Важной частью турнира стала социальная инициатива Федерации хоккея России: более 300 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети без попечения родителей, а также семьи на сопровождении департамента по социальной политике мэрии приглашены на матчи кубка.

Первый день турнира запомнился юным болельщикам встречей с хоккеистами молодежной и юниорской сборных России. Ребят пригласили на лед, где каждый смог сделать фото на память с любимыми игроками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX