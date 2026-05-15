В Ленинском районе Новосибирска комплекс ПаркНет выявил 206 нарушителей парковки

В Ленинском районе Новосибирска с начала апреля возобновил работу комплекс «ПаркНет». За это время выявили 206 нарушителей правил парковки. Материалы на 20 из них передали в административную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Самые проблемные участки — улицы Колхидская, Плахотного, Связистов и Троллейная.
Размер штрафа для физических лиц — от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных — от 5 до 10 тысяч. Для юридических — от 10 до 20 тысяч рублей.
Только за прошлую неделю в районе зафиксировали 48 машин, припаркованных на газоне.
