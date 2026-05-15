В I квартале в Новосибирской области ввели больше полумиллиона квадратов жилья

В I квартале 2026 года в Новосибирской области ввели в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья. Больше половины из этого объема — индивидуальные жилые дома. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

По словам министра, год экономически сложный. Последние пять лет регион бил рекорды по строительству. Сейчас принимают взвешенные решения, отбирают только нужные стройки.

Все запланированные на этот год объекты запущены, контракты заключены. Рисков министерство не видит, подрядчики добросовестные.

— По строительству жилья мы видим спад — это общероссийская тенденция. Но мы идем по графику. Больше вводим индивидуального жилья, меньше — многоквартирных домов, — заметил Дмитрий Богомолов.

Доля ИЖС в общем вводе составила 61%, МКД — 39%.

