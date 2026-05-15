В Новосибирске приступили к ремонту Красного проспекта

На Красном проспекте в Новосибирске заменят асфальт и устранят колейность на четырех участках дороги. Фото: администрация города Новосибирска

На центральном магистрали Новосибирска – Красном проспекте – начались ремонтные работы. Площадь обновленного покрытия достигнет 25 тысяч кв. м. Об этом рассказала в пресс-службе администрации города.

Подрядчик АО «Новосибирскавтодор» заменит изношенное асфальтовое покрытие и устранит колейность на четырех участках дороги. Сейчас работы ведутся на участке пересечения с улицей Северной: там снимают старое полотно, а затем уложат современные износостойкие материалы, рассчитанные на высокие нагрузки.

Параллельно дорожные работы идут в других районах города. Так, на улицах Планировочная, Солидарности и Связистов уже сняли старый слой и выровняли дорогу. Теперь нужно уложить верхний слой. На улице Земнухова асфальт уложен полностью. Сейчас специалисты укрепляют смотровые и дождеприемные колодцы. На Толмачевском шоссе началось обустройство тротуаров. От дома №53 до границы города уже поставили 250 метров бордюров. Также здесь появится 1,4 тысяча кв. м новых пешеходных дорожек.

