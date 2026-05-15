Жители села в Бурятии пожаловались на шум от утиной охоты у Байкала

В бурятском поселке Усть-Баргузин в сезон охоты на уток гремят выстрелы, а охотники добивают птиц прямо на территории населенного пункта. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В бурятском поселке Усть-Баргузин на берегу Байкала активно идет сезон охоты на уток. Местные жители жалуются на постоянную стрельбу и жестокое обращение с птицами – раненых уток добивают веслами и травят собаками буквально в 200 метрах от жилых домов. Об этом сообщает издание «Номер один».

Люди не могут спокойно гулять с детьми и устали от грохота у себя под окнами. По словам местного жителя Александра Марченко, недавно охотник открыл огонь в населенном пункте прямо у его дома. Мужчина записал номер машины и вызвал полицию, сейчас идет разбирательство.

Поселок находится в 200 метрах от разрешенной зоны охоты – формально дистанция законна, но на практике дробь долетает до крыш, а жители годами безуспешно добиваются создания «зоны покоя».

Совет депутатов муниципалитета обратился в Бурприроднадзор, однако решение упирается в федеральное законодательство: компенсация охотникам потерянных угодий не предусмотрена, а менять границы можно только через аукцион и долгие согласования с Минприроды РФ.

Единственным выходом на данный момент жители и местные власти считают увеличение разрешенной дистанции от поселков хотя бы до 400-500 метров. Тем не менее борьба за тишину и имидж туристического места продолжается.

