С начала года в Новосибирской области произошло 14 ДТП с мотоциклами

В Новосибирской области с начала года зарегистрировали 14 ДТП с участием мототранспорта. В пяти случаях за рулем были несовершеннолетние. Госавтоинспекция проводит рейды, чтобы пресечь опасную езду подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Часто родители сами покупают детям мотоциклы и скутеры, не думая о последствиях.

В 2026 году в отношении юных водителей составили 326 административных материалов. На их родителей — 13 протоколов за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Сотрудники ГАИ продолжают профилактические мероприятия. Они выявляют подростков без прав и пресекают их поездки.

