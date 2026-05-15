ГАИ проверит качество ямочного ремонта и разметки на дорогах Новосибирска

В Новосибирске сотрудники отделения дорожного надзора Госавтоинспекции начали контроль за проведением ямочного ремонта и нанесением дорожной разметки. Об этом пишет пресс-служба ГАИ Новосибирска.
Сотрудники проверяют, соблюдают ли подрядчики нормативные требования к состоянию улично-дорожной сети.
Инспекторы следят за качеством работ. Если найдут нарушения, подрядчикам придется их устранять. Особое внимание — к разметке. Она должна быть видимой и соответствовать стандартам.
