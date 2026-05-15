Суд Новосибирска вынес приговор депутату города Оби Андрею Дарвину

В Новосибирске осудили бывшего депутата города Оби Андрея Дарвина за получение крупной взятки от знакомого.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего депутата города Оби Андрея Дарвина, обвинявшегося в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Его признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Суд зачел в срок наказания время, которое Андрей Дарвин провел под стражей и домашним арестом.

До вступления приговора в силу Дарвина освободили из-под домашнего ареста, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Фактически основное наказание в виде лишения свободы он уже отбыл, однако штраф предстоит выплатить отдельно.

Напомним, экс-депутата Андрея Дарвина задержали в ноябре 2024 года сразу после получения 3 млн рублей взятки – деньги ему передал знакомый на встрече в одном из городских магазинов. Спустя два дня суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Дарвина под стражу.

