В Новосибирске разработали онкологические имплантаты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске разработали уникальные онкологические имплантаты. Время от КТ-снимка пациента до готового изделия сократили до 7-10 дней. Это единственное за Уралом производство детских онкологических имплантатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Компания производит персонализированные и серийные имплантаты для замещения костных дефектов. Продукция используется в онкологии, травматологии и ортопедии.
В основе технологической линии — 3D-печать, лазерное спекание и ЧПУ-обработка.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что компания получила субсидию от правительства области на разработку онлайн-платформы для хирургической помощи пациентам с дефектами костей черепа. Также инноваторам дали льготный заем от Фонда развития промышленности Новосибирской области.
Алгоритмы машинного обучения сократили путь от снимка до готовой пластины до одной-двух недель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru