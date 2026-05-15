Александр Аксёненко выступил против дискриминации военных пенсионеров

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Поводом стали жалобы в адрес парламентария: при общем трудовом стаже 50 - 60 лет бывшие военные получают страховую пенсию без фиксированной выплаты. Действующее законодательство исключает ее для тех, кто уже получает военную пенсию за выслугу лет.

- Военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии, иметь значительный гражданский стаж, но не получать фиксированную выплату только потому, что ему назначена пенсия по линии силового ведомства, - поясняет Аксёненко.

В одном из обращений, поступившем из Искитимского района НСО, заявитель отметил, что имеет общий стаж 54 года (24 года службы и 30 лет гражданской работы), но страховая пенсия ему назначена без фиксированной части, хотя по справедливости с таким стажем и военная, и гражданская пенсии труженика должны быть полными.

- По расчетам заявителя, только за последние годы сумма недополученной пенсии составила более 530 тысяч рублей. Ситуацию усугубляет и разница в индексации: военным пенсионерам добавили около 4%, тогда как гражданским - 7,6% при более высокой инфляции, - ранее отмечал Аксёненко на своих страницах в соцсетях.

Депутат Госдумы просит Председателя Правительства РФ поручить Минтруду, Минфину и Соцфонду проработать поправки в статью 16 федерального закона № 400: не распространять ограничение на военных пенсионеров с длительным гражданским стажем, не учтенным при назначении военной пенсии.

- Указанное ограничение нуждается в корректировке применительно к тем, кто после увольнения в запас приобрел длительный гражданский стаж. Изначальная логика исключения - недопущение дублирования пенсии. Однако эта логика спорна, если человек проработал в гражданском секторе 25 и более лет, фактически заново сформировав пенсионные права, - говорится в письме.

По мнению Александра Аксёненко, это устранит социальную несправедливость, когда человек десятилетиями работает после службы, но получает усеченную пенсию, а также простимулирует официальную занятость бывших военнослужащих.