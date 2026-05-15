Новосибирские добровольцы более 670 раз выезжали на тушение пожаров

Самыми пожароопасными этой весной стали Коченевский и Искитимский районы

В Новосибирской области добровольные пожарные с начала 2026 года более 670 раз выезжали на тушение возгораний. Из них 565 реагирований пришлись на пожароопасный сезон, когда в регионе действует особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Наиболее сложная обстановка этой весной сложилась в Коченевском и Искитимском районах, а также в Купинском районе и Карасукском муниципальном округе. В первых двух территориях зарегистрировали более 130 термических аномалий, на которые выезжали добровольцы.

По данным региональных служб, добровольные пожарные самостоятельно ликвидировали 336 возгораний.

В 2025 году в регионе создали 11 добровольных пожарных команд, а с начала 2026 года — еще три. Новые подразделения усилили противопожарную защиту удаленных населенных пунктов.

