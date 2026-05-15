Новосибирцам рассказали, что повторное кипячение воды не делает ее токсичной

Повторное кипячение воды не представляет опасности для здоровья человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие люди считают, что повторное кипячение воды вредит организму. Миф о появлении в жидкости токсинов и канцерогенов при частом нагреве не подтверждается фактами. На самом деле этот процесс не делает воду опасной. Когда жидкость в чайнике закипает, часть ее испаряется. Из-за этого концентрация солей и минералов немного растет. Однако в обычной водопроводной воде вредных примесей изначально очень мало. Даже если кипятить ее несколько раз подряд, их уровень все равно останется в пределах санитарных норм. Об этом пишет «Петербург2».

Чтобы вода стала токсичной, ее нужно непрерывно выпаривать в течение нескольких суток. Обычное использование бытового чайника к таким последствиям не ведет. Повторный нагрев даже помогает дополнительно очистить жидкость. Высокая температура эффективно уничтожает бактерии, которые могли попасть в емкость после первого использования. Поэтому с точки зрения микробиологии такая вода считается безопасной.

При многократном нагреве может измениться только вкус напитка, но не его химический состав. Для сохранения приятных вкусовых качеств чая или кофе советуют чаще наливать свежую воду и периодически очищать стенки чайника от накипи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX