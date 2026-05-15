Сибирская модель приняла участие в съемках шоу «Битва экстрасенсов»

Бывшая жительница Новосибирска развивает карьеру инклюзивной модели. Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

25-летняя Диана, которая несколько лет прожила в Новосибирске, стала героиней программы «Битва экстрасенсов». В эфире она рассказала о событиях, которые изменили ее жизнь. Диана сообщила, что участие в проекте принесло ей новый опыт. Об этом пишет «Горсайт».

Девушка шесть лет назад выпала с четвертого этажа во время уборки дома. Врачи выявили у нее серьезные повреждения, включая переломы костей таза и травму головного мозга. После пяти лет реабилитации девушка получила инвалидность второй группы. Она продолжает лечение, но признает, что полностью восстановить здоровье невозможно.

Сейчас Диана развивает карьеру в медиасфере. Несмотря на физические ограничения, девушка стала инклюзивной моделью. Она начала участвовать в конкурсах красоты и получила титулы «Фотомодель Юга России» и «Амбассадор конкурсов красоты». В 2026 году она планирует выступить на двух новых смотрах. Девушка также занимается вокалом и художественной съемкой. По ее словам, творчество помогает ей преодолевать трудности и справляться с критикой в социальных сетях.

Диана добавила, что последствия травм влияют на ее рабочий график, так как ей требуется больше времени на медицинские процедуры. Однако состояние здоровья не мешает ей достигать поставленных целей в профессиональной сфере.

