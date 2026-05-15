В Новосибирской области у 44 тысяч жителей впервые выявили гипертонию

Медики напомнили о важности регулярного контроля давления Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжает расти распространенность артериальной гипертензии. По данным специалистов, за 2024 год в регионе зарегистрировали более 500 тысяч случаев заболевания. При этом впервые диагноз поставили 44 тысячам жителей. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Как отметила главный терапевт Новосибирской области, главный врач ГВВ № 3 Оксана Герасименко, одна из главных опасностей гипертонии заключается в бессимптомном течении болезни. Многие пациенты не подозревают о проблемах со здоровьем до появления серьезных осложнений, среди которых инфаркт и инсульт.

— Основная цель мероприятий, проводимых в эту неделю, — обратить внимание людей на необходимость регулярного контроля давления, — подчеркнула специалист.

Также медики напоминают жителям о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX