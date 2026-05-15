Экс-директор магазина в Новосибирске получила судимость за кражу 30 тысяч рублей

Бывший директор магазина в Новосибирске осуждена за присвоение выручки.

Суд в Ленинском районе Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю торговой точки. Ее признали виновной в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие выяснило, что сотрудница работала за кассой в одиночку. Она открывала кассовую программу с помощью ключа администратора и изучала историю прошлых продаж, а потом выбирала чеки, по которым покупатели платили наличными. После этого она оформляла фиктивный возврат товара, а наличные забирала себе. Женщина совершила 11 таких операций. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

Во время разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Она вернула все похищенные средства компании. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также суд запретил ей занимать руководящие должности в коммерческих фирмах в течение 1,5 года.

