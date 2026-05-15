Новосибирские ученые доказали, что неандертальцы лечили зубы 59 тысяч лет назад

Следы древней стоматологической операции нашли в Чагырской пещере на Алтае. Фото: предоставлено пресс-службой Института археологии и этнографии СО РАН.

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН и Новосибирского государственного университета выяснили, что неандертальцы могли проводить сложные стоматологические манипуляции еще 59 тысяч лет назад. Следы древнего лечения зуба обнаружили в Чагырской пещере в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Исследователи изучили нижний коренной зуб взрослого неандертальца. На его поверхности нашли необычное углубление, которое, по мнению ученых, появилось не естественным путем, а в результате преднамеренного сверления. Специалисты считают, что древние люди пытались удалить пораженные ткани и сохранить зуб, а не просто облегчить боль.

— Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что данная операция делалась с целью не просто удалить какие-либо локальные кариозные повреждения на поверхности зуба, а была направлена вглубь, чтобы вычистить всю пульпу. И делалось это не просто для устранения боли — для этого могло быть достаточно просто удалить больной зуб, — а для его сохранения. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что прошла данная манипуляция успешно — угроза заражения в результате воспалительного процесса была устранена, и таким образом спасена жизнь «пациента», — рассказала кандидат исторических наук Лидия Зоткина.

Для проверки гипотезы ученые провели серию экспериментов с использованием каменных орудий из яшмы. Они попытались воспроизвести процесс сверления зуба и доказали, что подобную операцию можно было выполнить вручную за 15–30 минут. По словам исследователей, пациенту приходилось терпеть сильную боль, однако вмешательство оказалось успешным — человек продолжал пользоваться зубом еще долгое время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX