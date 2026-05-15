Юрист Попова предупредила новосибирцев об ответственности за ложное банкротство

Новосибирский юрист объяснила, чем грозит ложное банкротство.

Новосибирский юрист Елена Попова объяснила правила признания граждан банкротами. Она отметила, что процедура банкротства делится на два вида: на внесудебный и в судебном порядке. Первый подходит тем, чей долг не превышает 1 млн рублей, а имущества и официального дохода нет. Остальные случаи рассматриваются в судебном порядке. Об этом пишет «Горсайт».

Юрист предупредила об уголовной ответственности за попытки обмануть государство или кредиторов. Если человек намеренно создавал долги или прятал имущество перед подачей заявления, ему грозит до шести лет лишения свободы.

- На вас могут завести уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» – если вы намеренно создали долги компании, чтобы ее обанкротить и уйти от расплаты, по статье «Неправомерные действия при банкротстве» – если скрыли имущество, уничтожили документы или по статье «Мошенничество» – если вы брали кредит, изначально не собираясь его возвращать, - предупредила юрист.

