НГТУ НЭТИ вошел в топ-20 предметных рейтингов RAEX

Университет улучшил позиции сразу по двум направлениям подготовки

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ сохранил позиции в пятом юбилейном выпуске предметных рейтингов вузов RAEX и вошел в топ-20 сразу по трем направлениям подготовки. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Как и годом ранее, университет оказался среди лучших в сферах «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Химические технологии», а также «Авиационная и ракетно-космическая техника».

При этом по двум направлениям вуз смог улучшить результаты. В рейтинге по химическим технологиям НГТУ НЭТИ поднялся с 15 на 14 место, а в направлении авиационной и ракетно-космической техники — с 11 на 7 место.

