Новосибирцу на год ограничили свободу за хранение боеприпасов

В Новосибирской области осудили мужчину за хранение патронов.

Барабинский районный суд вынес приговор жителю села Черный Мыс из Убинского округа. Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Уголовное дело начали по материалам УФСБ России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи установили, что мужчина нашел у себя дома 45 патронов. Эти боеприпасы оставил ему родственник. Житель села знал, что у него нет права хранить такие патроны, но не избавился от них. Он продолжал держать их дома до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов не изъяли находку.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.

