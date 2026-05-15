Новосибирцу на год ограничили свободу за хранение боеприпасов

Барабинский районный суд вынес приговор жителю села Черный Мыс из Убинского округа. Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Уголовное дело начали по материалам УФСБ России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи установили, что мужчина нашел у себя дома 45 патронов. Эти боеприпасы оставил ему родственник. Житель села знал, что у него нет права хранить такие патроны, но не избавился от них. Он продолжал держать их дома до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов не изъяли находку.
Суд рассмотрел материалы дела и назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.
