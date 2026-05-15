Ученые НГУ разработали способ получать топливо из пластиковых отходов

Технология позволяет перерабатывать пиролизное масло в керосин и дизель для холодного климата

Исследователи Новосибирский государственный университет и Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН продолжают работу над технологией переработки пластиковых отходов в высококачественное топливо. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Технология основана на переработке смешанных отходов полиэтилена и полипропилена. Сначала пластик подвергают пиролизу при температуре около 600 градусов, после чего получают пиролизное масло. Однако в исходном виде такая смесь непригодна для использования как топливо из-за высокого содержания олефинов и линейных парафинов.

Для решения проблемы ученые предложили использовать катализаторы на основе цеолита, оксида алюминия и никеля. Главным преимуществом разработки стал отказ от дорогостоящих благородных металлов, включая платину.

По словам исследователей, новая технология позволяет одновременно гидрировать непредельные соединения и преобразовывать линейные парафины в разветвленные. Благодаря этому температура помутнения топлива снижается ниже −20 градусов, а в отдельных случаях — ниже −40 градусов, что делает продукт пригодным для использования в холодном климате.

Разработчики отмечают, что полученные результаты уже позволяют говорить о возможности перехода к опытно-промышленным испытаниям технологии.

