«Ростелеком» в Новосибирске присоединился к проектам федерального благотворительного фонда «Полдень»

Надежда Баширова, куратор фонда «Полдень» в Новосибирске:

- Мы не первый год проводим игры и видим, как они важны для детей - это не просто развлечение, а реальный инструмент социализации. Радует, что появляется всё больше неравнодушных помощников, такая поддержка помогает задействовать каждого ребенка в процессе занятия.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- В нашей команде работает много отзывчивых неравнодушных людей, которые активно вовлекаются в социально значимые проекты в сфере цифрового просвещения, популяризации спорта и здорового образа жизни, а также социальной поддержки. В Сибири в проектах фонда «Полдень» уже участвуют коллеги из Иркутска и Омска, теперь к ним присоединились волонтеры из Новосибирска.

«Ростелеком» присоединился к проекту «Полдень» в 2013 году. Совместно с межрегиональной общественной организацией «Общество образовательного и творческого досуга «Игры будущего» компания проводит в детских домах и интернатах Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Иркутска, Омска, а теперь и Новосибирска интерактивную образовательную программу, направленную на адаптацию в социуме. Всего волонтеры «Ростелекома» с 2013 года организовали свыше 1000 мероприятий для более чем 700 детей.