Танцевальный сезон под открытым небом стартует в парках Новосибирска

Бесплатные музыкальные вечера будут проходить сразу на нескольких площадках города

В Новосибирске стартует сезон бесплатных танцевальных программ в городских парках. Для жителей подготовили несколько площадок с живой музыкой и ретро-вечерами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В парке Березовая роща каждую среду с 15:00 до 17:00 будет проходить программа «Разрешите пригласить». Кроме того, по пятницам здесь организуют вечера PETРO-дуэта «Союз» — они будут длиться с 16:00 до 19:00.

В Сосновый бор танцевальные встречи «Разрешите пригласить» запланированы по субботам с 15:00 до 17:00.

Парк Первомайский приглашает гостей на программу «Вместе будем танцевать». Танцевальные вечера будут проходить каждый вторник с 16:00 до 18:00.

Также музыкальные мероприятия организуют в Центральный парк. С 24 мая по воскресеньям здесь будет выступать ВИА «PETRO». Программа рассчитана на время с 15:00 до 17:00.

Вход на все мероприятия свободный. Организаторы предупреждают, что из-за погодных условий возможна отмена концертов и танцевальных вечеров.

