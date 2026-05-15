Экс-глава Корпорации развития НСО Зырянов на суде оспорил показания свидетеля

Александр Зырянов заявил о противоречиях в показаниях свидетеля. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Центральном районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение дела Александра Зырянова. Бывшего руководителя Корпорации развития региона обвиняют в совершении коррупционных преступлений. В ходе очередного заседания подсудимый указал на несоответствия в словах одного из главных свидетелей обвинения — бывшего директора Промышленно-логистического парка Александра Гоманова. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил адвокат Роман Кандауров.

Зырянов обратил внимание суда на разные цифры в деле, касающемся компании «Маслов». Он сообщил, что в материалах фигурируют суммы в 30 млн рублей за инженерные сети и 50 млн рублей на социальные проекты, которые инвестор якобы планировал выделить.

Также подсудимый отклонил обвинения в давлении на руководство парка. Он пояснил, что как член совета директоров не мог сам принимать решения о кадрах. Кроме того, Зырянов назвал финансирование спортивных мероприятий добровольной помощью подрядчиков, а не принудительными выплатами.

