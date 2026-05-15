Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+11°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 5:40

Двух жителей Новосибирской области осудили за вырубку 62 берез

Ущерб лесному фонду превысил 1,6 млн рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
Ущерб лесному фонду превысил 1,6 млн рублей

Ущерб лесному фонду превысил 1,6 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум местным жителям по делу о незаконной рубке леса. Мужчин признали виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что с 29 ноября по 1 декабря 2024 года подсудимые без разрешительных документов спилили 62 сырорастущие березы. Для вырубки мужчины использовали бензопилы. Незаконная рубка велась в защитном лесу на территории Коченевского лесничества возле села Федосиха.

По данным суда, ущерб лесному фонду превысил 1,6 млн рублей. Во время расследования подсудимые частично возместили причиненный вред — они выплатили 328 тысяч рублей.

Суд назначил обоим наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскали оставшуюся сумму ущерба — более 1,2 млн рублей. Бензопилы, использованные при совершении преступления, конфискованы в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX