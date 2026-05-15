Двух жителей Новосибирской области осудили за вырубку 62 берез

Ущерб лесному фонду превысил 1,6 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум местным жителям по делу о незаконной рубке леса. Мужчин признали виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что с 29 ноября по 1 декабря 2024 года подсудимые без разрешительных документов спилили 62 сырорастущие березы. Для вырубки мужчины использовали бензопилы. Незаконная рубка велась в защитном лесу на территории Коченевского лесничества возле села Федосиха.

По данным суда, ущерб лесному фонду превысил 1,6 млн рублей. Во время расследования подсудимые частично возместили причиненный вред — они выплатили 328 тысяч рублей.

Суд назначил обоим наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскали оставшуюся сумму ущерба — более 1,2 млн рублей. Бензопилы, использованные при совершении преступления, конфискованы в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX