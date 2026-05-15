Новосибирскую образовательную организацию наказали за травму сотрудника

Директор образовательного учреждения в Новосибирской области оштрафован за нарушения охраны труда.

Прокуратура Каргатского района проверила, как в местном образовательном учреждении соблюдают правила охраны труда. В ходе проверки выяснилось, что один из сотрудников получил травму на рабочем месте. Однако руководство организации нарушило закон и не сообщило о несчастном случае в государственные органы. Кроме того, с работником не провели первичный инструктаж и не выдали необходимые средства защиты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По итогам этой проверки прокурор внес представление директору учреждения. Также на руководителя возбудили административные дела за сокрытие страхового случая и нарушение требований охраны труда. В результате директор понес дисциплинарную ответственность. Государственная инспекция труда назначила ей штрафы на сумму 17,5 тысячи рублей.

Помимо этого, суд поддержал иск прокурора и обязал организацию выплатить пострадавшему работнику 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом, учреждение понесет финансовую ответственность за ненадлежащие условия труда.

