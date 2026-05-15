Новосибирский «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» 16 мая

Новосибирский «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в полуфинале Кубка России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве 16 мая пройдут полуфинальные матчи Кубка России по волейболу. В этом этапе турнира примут участие четыре лучшие команды, которые по итогам группового этапа заняли первые места. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

В рамках «Финала шести» запланировано два противостояния. Во втором матче тура новосибирский «Локомотив» встретится с московским «Динамо». В первом полуфинале соберутся на площадке представители Казани и Санкт-Петербурга: команды «Зенит-Казань» и «Зенит» сразятся за право выхода в финальную часть соревнования.

Победители этих встреч продолжат борьбу за титул чемпиона в решающих матчах турнира.

