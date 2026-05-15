В Новосибирске загорелось кафе на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске тушат пожар в кафе на Гусинобродском шоссе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе в районе торгового центра «Невский» горожане заметили дым. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, там загорелось не эксплуатируемое кафе.

- Сообщение о возгорании не эксплуатируемого кафе на улице Гусинобродское шоссе поступило в экстренные службы в 10:48, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте работаю пожарные подразделения. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее потушить возгорание.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в ЧП.

