Новосибирца осудили за избиение тещи до смерти в Новый год

Житель Новосибирской области осужден за смерть пенсионерки.

Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Он до смерти забил тещу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

События произошли 31 декабря 2025 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за внезапного конфликта он нанес множество ударов в голову и туловище матери своей супруги. Подсудимый понимал, что женщина в силу возраста находится в беспомощном состоянии и не может себя защитить. Пострадавшей было 86 лет. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми, и женщина скончалась.

В суде новосибирец вину не признал и просил оправдать его. Однако суд признал его виновным и назначил 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии. Также суд частично удовлетворил гражданские иски. С мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу трех человек. Суммы выплат составили 1 500 000, 300 000 и 200 000 рублей.

