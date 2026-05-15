В новосибирском парке «Березовая роща» убрали две упавшие березы

В «Березовой роще» убрали упавшие деревья. Фото: Дирекция городских парков

В начале мая в парке «Березовая роща» произошли аварийные ситуации. Там упали две березы. Специалисты оперативно приехали на место и навели порядок. Они распилили ветровальные деревья и подготовили древесину к вывозу. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков.

Причиной падения стали естественные факторы. У берез были очень большие кроны, которые создавали сильную нагрузку при ветре. Также на состояние деревьев повлияли плотность посадки и нехватка солнечного света. Со временем почва уплотнилась, из-за чего корневая система стала слабее. В сочетании с возрастом деревья просто не выдержали нагрузки.

Сейчас аварийные растения удалили, а территорию парка полностью привели в порядок.

