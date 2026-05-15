Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+11°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 4:01

Электрички доставят новосибирцев на мероприятия «Ночи музеев»

Пригородные поезда обеспечат удобный проезд до культурных площадок города
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жители Новосибирской области смогут добраться до музеев на пригородных поездах.

Жители Новосибирской области смогут добраться до музеев на пригородных поездах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске уже в ближайшие выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев – 2026». Чтобы жители Новосибирской области могли легко и комфортно посетить мероприятия, в этот день можно воспользоваться пригородными поездами. Как будут ходить электрички на «Ночь музеев» в Новосибирске 16 мая 2026, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Маршруты электричек позволяют добраться почти до всех ключевых точек акции. Например, до Новосибирского государственного краеведческого музея и Музея космонавтики имени Ю. Кондратюка можно доехать до станции «Новосибирск-Главный», а оттуда дойти пешком за 20 минут. Если в планах посетить музей на Михайловской набережной, лучше всего выходить на платформе «Речной вокзал».

Для посещения Новосибирского государственного художественного музея удобнее всего использовать остановки «Правая Обь» или «Центр». А чтобы увидеть ретропоезда в Выставочном центре железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина или отправиться в музеи Академгородка, подойдет станция «Сеятель».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX