Жители Новосибирской области смогут добраться до музеев на пригородных поездах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске уже в ближайшие выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев – 2026». Чтобы жители Новосибирской области могли легко и комфортно посетить мероприятия, в этот день можно воспользоваться пригородными поездами. Как будут ходить электрички на «Ночь музеев» в Новосибирске 16 мая 2026, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Маршруты электричек позволяют добраться почти до всех ключевых точек акции. Например, до Новосибирского государственного краеведческого музея и Музея космонавтики имени Ю. Кондратюка можно доехать до станции «Новосибирск-Главный», а оттуда дойти пешком за 20 минут. Если в планах посетить музей на Михайловской набережной, лучше всего выходить на платформе «Речной вокзал».

Для посещения Новосибирского государственного художественного музея удобнее всего использовать остановки «Правая Обь» или «Центр». А чтобы увидеть ретропоезда в Выставочном центре железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина или отправиться в музеи Академгородка, подойдет станция «Сеятель».

