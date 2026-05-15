Новосибирец лишился трех автомобилей из-за долга в 516 тысяч рублей по алиментам

Приставы арестовали три автомобиля должника по алиментам. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы арестовали три автомобиля у 45-летнего мужчины. Мужчина накопил задолженность по алиментам перед своей несовершеннолетней дочерью в размере 516 тысяч рублей. Новосибирец платил текущие алименты, но долго не выплачивал ранее образовавшийся долг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Во время визита к судебному приставу у мужчины арестовали транспортное средство, которое было припарковано у здания ведомства. Также приставы выставили требования об аресте еще двух машин должника — Mazda CX7 и Nissan Serena. Кроме того, мужчине временно ограничили право управления автомобилем.

После этих мер мужчина решил действовать активно. В течение недели он официально устроился водителем в одну из организаций и представил документы приставам. Благодаря этому ограничение на водительское удостоверение отменили. Теперь из его зарплаты будут удерживать текущие алименты и до 70% суммы в счет старого долга.

Если мужчина не выплатит деньги в ближайшее время, приставы передадут три автомобиля на торги. Вырученные от продажи машины деньги пойдут на погашение задолженности перед ребенком.

