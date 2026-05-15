В Новосибирске построят дорогу к транспортно-пересадочному узлу «Университет»

В Академгородке появится новая автомобильная дорога.

В Советском районе Новосибирска планируют построить дорогу к транспортно-пересадочному узлу «Университет». Правительство Новосибирской области уже приняло решение о финансировании этого строительства. Об этом сообщил Александр Стефанов, который руководит департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

В будущем новая трасса свяжет железнодорожную платформу «Университетская» с перекрестком Университетского проспекта и улицы Жемчужной. Это должно улучшить транспортное сообщение в данной части города.

Еще одним важным проектом является строительство новой дороги в нижней зоне Академгородка. Она пойдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова. Этот маршрут также позволит выехать на трассу «Кольцово – Академгородок».

