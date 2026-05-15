Новосибирца будут судить за продажу контрафактного алкоголя и табака

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела против 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в продаже немаркированного алкоголя и табачных изделий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Следствие установило, что с января по апрель 2024 года мужчина закупал продукцию без обязательных акцизных марок. Он хранил товар на арендованном складе в Кировском районе города для дальнейшей перепродажи.
Во время обыска в складском помещении сотрудники полиции нашли и изъяли крупные партии товара: более 11 тысяч пачек сигарет и более 5 тысяч бутылок алкоголя. На продукции отсутствовали необходимые марки. Общая стоимость изъятого превысила 2 млн рублей.
Дело передали в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
