В новосибирском селе Крутишка ремонтируют дорогу к детскому саду

Рабочие начали комплексный ремонт дороги в селе Крутишка. Фото: ТУАД

В селе Крутишка Черепановского района Новосибирской области продолжают ремонт дороги, которая ведет к детскому саду. Работы на этом участке стали комплексными: специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают тротуары, устанавливают освещение и светофоры. Также в план работ вошли ремонт мостового полотна, замена водопропускных труб и установка перильных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Строительные работы ведут по государственному контракту. В прошлом году рабочие уже уложили асфальт на отрезке длиной 800 метров. В текущем сезоне планируют закончить ремонт водопропускных труб, положить покрытие на тротуарах и в зоне моста, а также подключить уличное освещение к электрическим сетям.

Поскольку дорога проходит рядом с детским садом, дорожники уделили особое внимание безопасности. Чтобы дети и их родители могли спокойно ходить в учреждение утром и вечером, на участке установили все необходимые дорожные знаки. Полностью завершить все работы и заасфальтировать оставшийся участок дороги планируют к 24 июля 2026 года.

