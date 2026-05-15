Власти Новосибирска могут запретить аренду электросамокатов

В Новосибирске рассматривают возможность запрета аренды электросамокатов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новосибирска рассмотривают возможность полного запрета на аренду электросамокатов. Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев на пресс-конференции в ТАСС, город может в одностороннем порядке расторгнуть соглашения с кикшеринговыми компаниями. Такой шаг станет крайней мерой, если операторы не исправят ситуацию с хаотичной парковкой и ездой несовершеннолетних.

Основную жалобы жителей связаны с нарушением правил благоустройства. Пользователи часто бросают самокаты вне специальных мест. Также сохраняются проблемы с культурой вождения: люди ездят в группах по несколько человек и не спешивают на пешеходных переходах. В связи с этим мэрия потребовала от компаний активнее штрафовать и блокировать аккаунты нарушителей.

Ситуация с безопасностью остается сложной. В ГАИ сообщили, что аварийность с участием самокатов вызывает серьезные опасения: в прошлом году в регионе произошло 99 таких ДТП, в которых пострадали 102 человека, а двое погибли. С начала текущего сезона зафиксировали 14 аварий, в результате которых один человек скончался.

В Новосибирске уже ввели ряд ограничений. На участках без велодорожек ограничили скорость до 15 км/ч, а в ночное время с 22:00 до 06:00 ездить на самокатах запретили. Сейчас в городе работают три оператора, которые предоставляют в аренду около 11 тысяч устройств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX