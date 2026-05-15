Под Новосибирском снова будут судить водителя квадроцикла за травмы пассажирки

Пассажирка получила тяжелые травмы.

Новосибирский областной суд возобновил уголовное дело водителя квадроцикла, который опрокинулся в кювет и бросил пострадавшую. ДТП случилось днем 20 сентября прошлого года в Кыштовском районе Новосибирской области.

Днем 45-летний мужчина ехал с пассажиркой на квадроцикле, на дороге в районе деревни Камышенка вылетел в кювет и перевернулся. 48-летняя женщина получила переломы и сотрясение мозга, но водитель не стал вызывать скорую и полицию, поехав дальше.

Пострадавшую подобрал проезжающий мимо водитель и довез до больницы, ей установили тяжкий вред здоровью. Водителя квадроцикла задержали, оказалось, что он ранее был лишен права управления транспортными средствами за пьяное вождение и не должен был садиться за руль квадроцикла.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД лицом, лишенным права управления ТС, сопряженным с оставлением места ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью. Ранее мужчина не был судим, работал слесарем в школе, воспитывал ребенка. Он полностью признал вину и сказал, что уехал домой, так как потерпевшая не просила о помощи. Скорую и полицию он не вызывал.

Виновник возместил знакомой 200 тысяч рублей в досудебном порядке, она простила водителя. Чулымский районный суд закрыл дело за примирением сторон, прокуратура обжаловала решение, потерпевшая на суде просила оставить примирение в силе:

- Новосибирский областной суд отменил решение суда о прекращении дела за примирением сторон, дело направлено для повторного рассмотрения в районный суд, - сообщил КП-Новосибирск Сергей Мельниченко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

