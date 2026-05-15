В трех районах Новосибирска с 16 мая начнут снижать температуру горячей воды

В Новосибирске с 16 мая начнут снижать температуру горячей воды в трех районах.

В Новосибирске начали подготовку к проверке тепловых сетей. С 16 мая специалисты начнут постепенно снижать температуру воды в трубах – этот процесс называют расхолаживанием. Сами гидравлические испытания, в ходе которых проверят прочность и плотность труб, начнутся 18 мая. Работы охватят зоны теплоснабжения от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Проверки затронут три района города. В Калининском районе испытания пройдут на улицах А. Невского, Объединения, Учительской, Макаренко, Столетова, Народной, Дунаевского, Пятницкого, Театральной, Б. Хмельницкого, а также в 1-м и 2-м Краснодонских переулках.

В Кировском районе работы затронут множество улиц: Аникина, Комсомольскую, Бетонную, Чигорина, Телевизионную, Герцена, Оловозаводскую, Архитектурную, Урманова, Кожевникова, Мира, Обогатительную, Бурденко, Зорге, Тульскую, Блока, Черкасскую, Беловежскую, Палласа, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса и переулок Успенский. Также под проверку попадут жилмассивы Акатуйский, Северный проезд, жилые комплексы «Черемушки» «Матрешкин двор».

В Ленинском районе испытания пройдут на улицах Степной, Вертковской, Петропавловской, Станиславского, Костычева, Серафимовича, Ударной и Немировича-Данченко.

Из-за проверки жители останутся без горячей воды. Максимальный срок отключения – до 31 мая включительно. Специалисты будут подключать воду к домам поэтапно, как только устранят все выявленные дефекты в сетях.

