Новосибирца отправили под суд за взятку сотруднику депо в Барабинске

Новосибирца будут судить за дачу взятки сотруднику депо.

Транспортная прокуратура Новосибирской области передала в суд уголовное дело против 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следователи установили, что в декабре 2024 года обвиняемый передал 15 тысяч рублей начальнику локомотивных участков эксплуатации локомотивов эксплуатационного локомотивного депо в Барабинске. Эти деньги он отдал, чтобы сотрудник депо не сообщал руководству о прогулах мужчины и не требовал его выхода на работу в составе локомотивных бригад. Таким образом, подкуп помог обвиняемому фактически освободиться от выполнения трудовых обязанностей.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Барабинский районный суд. Расследование в отношении взяткополучателя продолжается.

