Роспотребнадзор отозвал иск к новосибирскому производителю БАДов

Роспотребнадзор отказался от претензий к новосибирскому производителю БАДов.

Железнодорожный районный суд Новосибирска завершил гражданское дело против компании «МК «Сибирское здоровье». Ранее московское управление Роспотребнадзора подало иск в защиту интересов потребителей. Ведомство требовало от производителя совершить определенные действия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Однако в ходе судебного процесса ситуация изменилась. Представитель Роспотребнадзора по Москве официально заявил об отказе от всех исковых требований. В связи с этим суд прекратил производство по данному делу.

Судебное определение еще не вступило в законную силу.

