Три сокращенные недели ждут новосибирцев до конца года

Новосибирцев ждут три сокращенные рабочие недели до конца года.

Новосибирцев, как и других жителей страны, работающих по пятидневке, до конца 2026 года ждут три сокращенные недели. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Первая такая неделя наступит в июне. Она связана с празднованием Дня России. Отдых продлится с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня.

Вторая короткая неделя будет в ноябре из-за Дня народного единства. Поскольку праздник выпадает на среду, 4 ноября, рабочими станут только понедельник, вторник, четверг и пятница. Таким образом, рабочая неделя в ноябре станет четырехдневной.

Третий период сокращенных рабочих дней наступит в конце декабря. Эта рабочая неделя будет предшествовать новогодним праздникам и продлится всего три дня – с 28 по 30 декабря.

