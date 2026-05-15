Новосибирский космонавт Анна Кикина сдала экзамен перед полетом на МКС-75

Анна Кикина прошла испытания на тренажере перед полетом в космос. Фото: Роскосмос

Новосибирский космонавт Анна Кикина вместе с коллегой Петром Дубровым начали сдавать экзамены перед полетом на МКС-75. 12 мая они отработали ручное сближение корабля «Союз» с Международной космической станцией. Тренировка прошла в Звездном городке на специальном тренажере. Несмотря на то что в обычном полете стыковку выполняет автоматика, пилоты обязаны уметь делать это сами на случай поломок техники. Об этом сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Во время испытания комиссия проверяла, как экипаж справится с аварийными ситуациями. Специалисты имитировали отказ бортового компьютера и навигационных систем. Анна Кикина в роли бортинженера следила за показаниями лазерного дальномера и сообщала командиру, как быстро движется корабль и сколько метров осталось до станции. Петр Дубров выполнял сложные маневры, облетал станцию и удерживал аппарат напротив нужного стыковочного узла.

Эксперты высоко оценили работу космонавтов. Они отметили, что экипаж действовал очень слаженно и экономно расходовал топливо. В итоге Петр Дубров и Анна Кикина получили оценку «отлично». Такой же результат показали и участники дублирующего экипажа – Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Они также успешно справились со всеми нештатными ситуациями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX