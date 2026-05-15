В Новосибирске начался суд над экс-главой регионального Минпромторга Гончаровым

В Железнодорожном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела против бывшего руководителя областного Министерства промышленности и торговли Андрея Гончарова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались Дмитрий Каледа, Дмитрий Смирнов, Юрий Воробьев и Наталья Зырянова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Государственный обвинитель зачитал суть предъявленных обвинений. Фигурантам дела вменяют различные правонарушения, включая злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и незаконное распоряжение имуществом. В ходе заседания судья установил личности участников процесса, определил порядок изучения доказательств и выяснил позицию защитников.
Все подсудимые отказались признавать свою вину. Судья решил отложить процесс для детального изучения письменных доказательств по делу. Следующее заседание назначили на 18 мая 2026 года.
