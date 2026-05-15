В Калининском районе Новосибирска автомобиль наехал на ребенка

Вечером 14 мая 2026 года в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился в 18:50 во дворе дома 96/2 по улице Объединения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.
Тогда водитель-женщина за рулем «Хонда Фит» ехала по дворовой территории. А 10-летний мальчик внезапно выбежал из-за припаркованных машин. Он двигался слева направо прямо перед едущим автомобилем. В результате столкновения ребенок получил травмы. Сейчас врачи уточняют характер повреждений у пострадавшего.
На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
