В Калининском районе Новосибирска автомобиль наехал на ребенка

10-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома в Новосибирске. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 14 мая 2026 года в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился в 18:50 во дворе дома 96/2 по улице Объединения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Тогда водитель-женщина за рулем «Хонда Фит» ехала по дворовой территории. А 10-летний мальчик внезапно выбежал из-за припаркованных машин. Он двигался слева направо прямо перед едущим автомобилем. В результате столкновения ребенок получил травмы. Сейчас врачи уточняют характер повреждений у пострадавшего.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

